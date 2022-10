Wzruszające słowa Gortata o Ukrainie do koszykarzy NBA. Zaskoczył wszystkich

Pod koniec września niespodziewanie pojawiła się niezwykle ciekawa wiadomość - Marcin Gortat ogłosił bowiem, że już niebawem na nowo rozpocznie współpracę z zespołem Washington Wizards. Choć w pierwszej chwili wielu fanów basketu mogłoby pomyśleć, że Polak ma zamiar wrócić do gry w NBA, to sam zainteresowany od razu przyznał, że jego rola będzie nieco inna - choć równie ważna dla "Czarodziejów".

38-latek dołączył do sztabu organizacji ze stolicy USA w roli asystenta trenera i obecnie służy radą koszykarzom przygotowującym się do kolejnej kampanii w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Po jednym z treningów były reprezentant naszego kraju odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy, a w pewnym momencie cała konwersacja zeszła na temat Ukrainy, która od lutego cały czas opiera się zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Gortat przybliżył to, co ostatnio powiedział graczom Wizards.

Marcin Gortat z poruszającą przemową do koszykarzy Washington Wizards. Wspomniał o wojnie w Ukrainie

"Musisz to zrozumieć, człowieku. Jesteś w niesamowitej sytuacji robiąc to, co robisz. Grasz w koszykówkę" - miał zacząć jedną ze swoich wypowiedzi "The Polish Hammer".

"Nie muszę wszystkim przypominać, co się dzieje w Ukrainie. Tam umierają ludzie. Rodziny tracą swoje domy i wszystko inne. Jeśli przychodzisz tu i narzekasz na nieco bólu, na nieudane rzuty lub swoje kontakty z piłką, to masz jakieś problemy ze sobą" - dodał Gortat.

"Zrozum, że to najlepsza praca, jaką kiedykolwiek będziesz miał. Musisz tu przyjść i wykonać swoje zadanie - i to jedyna rzecz, jaką potrzebujesz zrobić. Jeśli ktoś poprosi cię o przyjście o 07.00, bądź tu o 06:30. Jeśli tak będziesz czynił, życie będzie piękne" - miał skończyć swoją mowę motywacyjną.

NBA. Marcin Gortat spędził sporą część kariery w Washington Wizards

Marcin Gortat swoją karierę sportową zakończył oficjalnie w lutym 2020 roku, wcześniej będąc związanym z Los Angeles Clippers. Dla Washington Wizards grał w latach 2013-2018 - czyli była to ekipa NBA, z którą był najdłużej związany. Jego obecna współpraca z franczyzą ma potrwać łącznie zaledwie dwa tygodnie - ale kto wie, jak sytuacja się rozwinie...

"Czarodzieje" nowy sezon rozpoczną od potyczki z Indiana Pacers - ten mecz odbędzie się o godz. 01.00 20 października (według czasu polskiego). Podopieczni Wesa Unselda Jra zagają przedtem jeszcze dwa sparingi - z Charlotte Hornets oraz z New York Knicks.

