Wszystkie oczy na USA... i Jeremy'ego Sochana. Przed nami Weekend Gwiazd NBA

11 lutego po raz drugi z rzędu, a po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat, w słynnym Super Bowl, czyli finale rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego NFL, zwyciężyli Kansas City Chiefs, którzy tym razem ograli San Francisco 49ers. Całe to zdarzenie przyciągnęło uwagę dziesiątek milionów ludzi z całego świata - i ledwie emocje po tym spotkaniu opadły, a w Stanach Zjednoczonych szykuje się kolejna wielka impreza sportowa.

Mowa tu o Weekendzie Gwiazd NBA - zawsze widowiskowym, zawsze naszpikowanym najlepszymi zawodnikami i zawsze generującym ogromne przychody. Tym razem te wyjątkowe zmagania zawędrowały do Indianapolis, które sporo się naczekało na taką okazję - miasto miało być gospodarzem All-Star Weekend już w 2021 roku, ale zamieszanie wywołane przez pandemię COVID-19 spowodowało, że święto basketu przeniesiono wówczas do Atalanty.

W Indianie odliczanie przed ASW powoli dobiega jednak wielkiego końca - co nas będzie czekać w najbliższych dniach?

Weekend Gwiazd NBA - dzień pierwszy, 16/17 lutego. Do akcji wkracza Jeremy Sochan i... celebryci

Na pierwszy ogień pójdzie Celebrity Game , czyli potyczka gwiazd niekoniecznie związanych na co dzień z koszykówką. W grze wezmą udział dwie ekipy: drużyna Shannona Sharpe'a (trzykrotnego triumfatora Super Bowl, będącego legendą Denver Broncos) oraz drużyna Stephena A. Smitha, prezentera i dziennikarza sportowego.

Mniej więcej o godz. 03.00 z kolei rozpocznie się z kolei Rising Stars Challenge , czyli mini-turniej Wschodzących Gwiazd. To będzie bez dwóch zdań najważniejszy punkt programu dla polskich kibiców, bowiem w tym współzawodnictwie weźmie udział m.in. Jeremy Sochan .

Reprezentant "Biało-Czerwonych" w RSC brał udział już w zeszłym roku jako rookie (pierwszoroczniak), natomiast w bieżącym sezonie początkowo nie dostał powołania jako tzw. sophomore (zawodnik grający już drugi sezon w NBA). Ostatecznie jednak wszedł on do Team Jalen Rose za kontuzjowanego Shaedona Sharpe'a , a w jego zespole znalazł się też chociażby Chet Holmgren.

Weekend Gwiazd NBA - dzień drugi, 17/18 lutego. Wsady, "trójki" i... wiele więcej

Drugi dzień All-Star Weekend r ozpocznie się o godz. 02.00 z soboty na niedzielę od Skills Challenge - czyli próby najróżniejszych umiejętności, łączących się wspólnie w szalony rodzaj rywalizacji między trzema trójosobowymi drużynami. Koszykarze kozłują na swoistym torze przeszkód, rzucają piłką z różnych czy próbują trafić do swoistych "bramek". Widowiskowe - i pełne zabawy.

Mniej więcej o godz. 02.30 - 02.45 rozpocznie się konkurs rzutów za trzy punkty (3-Point Contest) - i tu też pojawią się Haliburton z Youngiem, a ponadto kibice zgromadzeni na Lucas Oil Stadium obejrzą w akcji Beasley'a, Brunsona, Townsa, Mitchella, czy Lillarda. Europejskim "rodzynkiem" będzie tu Lauri Markkanen. Warto śledzić jego poczynania, bo Finowie będą rywalami Polski w lipcowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich .

To jednak nie wszystko w przypadku "trójek" - ok. 03.30 - 03.45 zacznie się wyjątkowy pojedynek pomiędzy parą ekspertów od rzucania zza łuku - Stephenem Currym (Golden State Warriors) oraz Sabriną Ionescu (New York Liberty). Oboje ze swoich specjalności uczynili wręcz sztukę, więc szykuje się wyjątkowa gratka dla fanów basketu.