Sportowy dramat zespołu San Antonio Spurs wciąż trwa - a kryzys klubu z Teksasu z tygodnia na tydzień pogłębia się poprzez kolejne porażki. Jeszcze nie tak dawno prowadzeni przez Gregga Popovicha SAS "odznaczyli się" wyrównaniem swoistego antyrekordu z poprzedniego sezonu , kiedy to odnieśli 16 przegranych z rzędu. Jeśli ktoś jednak liczył na przełamanie "Ostróg" w kolejnej potyczce, to... rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te nadzieje.

Houston Rockets - San Antonio Spurs. Świetni Eason i Wembanyama, ważny występ Sochana

Jeśli mowa o indywidualnych osiągnięciach poszczególnych zawodników w meczu Rockets - Spurs , to zdecydowanie najlepiej na parkiecie spisał się Tari Eason , który nie tylko zdobył najwięcej punktów (18), ale i dołożył do tego 14 zbiórek, kompletując double-double.

Jeśli zaś mowa o jedyny reprezentancie Polski w NBA, Jeremym Sochanie, to ten wypracował nieco mniej imponującą linijkę (siedem pkt, sześć zbiórek, dwie asysty), natomiast najważniejszy jest fakt, że 20-latek najwyraźniej na stałe powrócił do pierwszej piątki swojego zespołu - po tym, jak starcie z Timberwolves rozpoczął on na ławce, Sochan powrócił do wyjściowego składu w potyczce przeciwko Bulls, a teraz od pierwszych sekund gry mierzył się również i z Rockets. To naprawdę dobre wieści i spora ulga dla jego fanów, którzy mieli prawo być zaskoczeni niedawną roszadą ze strony Popovicha.