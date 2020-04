WNBA. Specjalna nagroda imienia Kobe'ego i Gianny Bryantów od 2021 roku

Władze amerykańskiej ligi koszykówki kobiet WNBA ogłosiły, że od 2021 roku będą przyznawać specjalną nagrodę imienia tragicznie zmarłych Kobe'ego i Gianny "Gigi" Bryantów.

Jak podano w komunikacie, wyróżniane będą pojedyncze osoby lub zespół ludzi, którzy wniosą znaczący wkład m.in. w rozpoznawalność, postrzeganie i rozwój damskiego basketu na każdym jego poziomie.

Kluczową rolę w wyborze laureatów odegra Vanessa Bryant, wdowa po legendarnym koszykarzu, jak również matka 13-letniej Gigi. W katastrofie śmigłowca, która miała miejsce pod koniec stycznia w okolicach Los Angeles, śmierć poniosło łącznie dziewięć osób. W tym gronie były też dwie inne perspektywiczne zawodniczki: Alyssa Altobelli i Payton Chester.

"Kobe był zwolennikiem koszykówki kobiet, a Gianna podzielała jego pasję i przywiązanie do naszego sportu" - przyznała komisarz WNBA Cathy Engelbert.

Gianna, nazywana Gigi, chciała zostać profesjonalną zawodniczką i grać na parkietach WNBA. Często towarzyszyła ojcu, pięciokrotnemu mistrzowi NBA w barwach Los Angeles Lakers, podczas meczów NBA i WNBA. Trenowała także pod okiem Kobe'ego w specjalnej sali gimnastycznej w ich willi.

"'Gigi' marzyła, aby zostać jednym z największych sportowców wszech czasów, jak jej ojciec" - wspomniała jej matka Vanessa.

W piątek władze WNBA przeprowadziły wirtualny - z powodu pandemii koronawirusa - draft do ligi. Zgodnie z oczekiwaniami Sabrina Ionescu została wybrana z "jedynką" przez New York Liberty. Engelbert przekazała rezultaty ze swojego domu w New Jersey.

Zawodniczki oczekiwały na wyniki w domach przed włączonymi komputerami, a Ionescu po oficjalnym komunikacie wpadła w ramiona członków swojej rodziny.

Jako pierwsza zawodniczka w historii NCAA 22-letnia Ionescu (Oregon) przekroczyła granicę 2000 punktów, 1000 zbiórek i 1000 asyst. W tych rozgrywkach zdobyła wszystkie możliwe nagrody.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się nowy sezon WNBA.

