Wielki sukces zawodnika z drużyny Sochana. Wyjątkowa nagroda

Trwa Weekend Gwiazd w NBA i rozgrywane są nie tylko wielkie mecze z największymi gwiazdami w rolach głównych, ale również z tymi, które dopiero aspirują do tego miana. W Turnieju Wschodzących Gwiazd udział wziął kolega z drużyny San Antonio Spurs, w której na co dzień gra Jeremy Sochan. Jak się okazało, po całym wydarzeniu otrzymał wyjątkową nagrodę. Było o co walczyć.