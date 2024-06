Wielki sukces w NBA, ale co zrobił trener. "Jezus, Maria i Józef?"

Boston Celtics pokonali u siebie Dallas Mavericks 106:88, wygrali serię finałową 4-1 i po 18 latach przerwy zdobyli mistrzostwo NBA . To tytuł 18 dla Celtów, którzy w ten sposób prześcignęli odwiecznych rywali, Los Angeles Lakers, którzy mają 17 mistrzowskich tytułów w najlepszej koszykarskiej lidze świata.

Możliwe scenariusze na mecz nr 5 serii finałowej NBA były dwa - albo Dallas Mavericks pójdą za ciosem, po ostatniej rekordowej wygranej u siebie 122:84 i zmniejszą prowadzenie Celtics w serii, albo na swoim parkiecie Boston dopełni formalności i zdobędzie tytuł nr 18. I tak się stało - Boston Celtics pewnie wygrali 106:88. To była zbyt wielka szansa, by Celtowie ją wypuścili z rąk, prowadzili od początku do końca i wygrali zasłużenie.