Wielki rewanż w "polskim" meczu NBA. Wembanyama wręcz szalał na parkiecie

Wkrótce potem nadeszła jednak dla GSW okazja do zrewanżowania się "Ostrogom" - w nocy z 11 na 12 marca według czasu polskiego zespół z San Francisco wyszedł na parkiet we Frost Bank Center w Teksasie i tym razem, mimo początkowych trudności, to on koniec końców mógł cieszyć się z triumfu.

Reklama