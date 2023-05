Wielki dzień w życiu mistrza olimpijskiego. Czekał na to 30 lat

Ray Allen swoją przygodę ze sportem rozpoczął, mając zaledwie 10 lat. Wówczas wstąpił do ligi w Edwards Air Force Base w Kalifornii. W kolejnych latach Amerykanin rozwijał swój talent, stając się przy okazji jednym z najpopularniejszych uczniów w Hillcrest High School. Życie szybko zmusiło młodego koszykarza do wkroczenia w dorosłe życie. Będąc jeszcze w liceum partnerka Allena Rosalinda Ramsey zaszła w ciążę. Mężczyzna zdecydował wówczas, że zrobi wszystko, by zapewnić potomkowi dobre życie i rozpoczął studia na uniwersytecie w Connecticut.