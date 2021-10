Zmiana została wprowadzona na okres próbny w najbliższym sezonie.

Do tej pory trenerzy nie mieli prawa kwestionowania decyzji arbitrów w tych kwestiach w kluczowych momentach meczów, choć mogli to robić we wcześniejszej fazie spotkań.

NBA. Zmiana przepisów

Niejednokrotnie zdarzało się w końcówkach meczów, że szkoleniowcy nie zgadzali się z podjętymi decyzjami, gdyż byli bliżej zawodnika niż sędziowie i łatwiej było im ocenić, czy doszło, czy nie do przekroczenia linii.

O zmianę przepisów wnioskowała komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zawodników, trenerów, gubernatorów, kierowników drużyn oraz samych arbitrów.

