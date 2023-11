Wielka rozpacz w klubie Sochana. Do tego takie wieści o Polaku, ale pech

Nie jest ważne, czy to kwestia po prostu słabej formy czy - jak to wielokrotnie San Antonio Spurs zarzucano - sprawa tzw. tankingu, czyli celowego przegrywania spotkań dla wywalczenia sobie lepszych wyborów w drafcie - ekipa z Teksasu przed nocą z 26 na 27 listopada miała za sobą serię aż 11 kolejnych porażek. Tymczasem na horyzoncie zamajaczyło naprawdę poważne wyzwanie...

Podopieczni Gregga Popovicha, który niedawno popisał się wyjątkowo ciekawym zachowaniem, stanęli naprzeciw zawodników Denver Nuggets, czyli mistrzów NBA z poprzedniego sezonu mających wielkie ambicje co do tego, by obronić tytuł. Faworyt był tu jeden - i nie zawiódł oczekiwań.

NBA. Denver Nuggets wygrywają z San Antonio Spurs. Błysk Wembanyamy, wręcz szalona forma Jokicia

Popularne "Bryłki" pod wodzą Nikoli Jokicia (kapitalne 39 pkt, 11 zbiórek i dziewięć asyst) wygrały ostatecznie 132:120 i pogłębiły tylko kryzys swoich rywali, którzy niezmiennie zajmują ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Na plus dla "Ostróg" można zaliczyć występ nowej gwiazdy zespołu, Victora Wembanyamy, który zdobył double-double na 22 punktach i 11 zbiorkach.

Co zaś tyczy się Jeremy'ego Sochana, jedynego Polaka w najlepszej koszykarskiej lidze świata, to ten spędził na placu gry zaledwie 17 minut, notując cztery punkty, dwie zbiórki i asysty. Jak można się domyśleć, dla zawodnika z pierwszej piątki Spurs nie była to normalna sytuacja.

Jeremy Sochan z kontuzją! Kiedy znowu zdoła wesprzeć Spurs?

Sochan bowiem - jak się okazało - doznał kontuzji lewego kolana, która od końcówki drugiej kwarty uniemożliwiła mu dalsze wspieranie kolegów z drużyny. Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest ten uraz, więcej szczegółów zapewne przyniosą dokładniejsze badania. O problemach gracza pisał m.in. portal sportskeeda.com.

20-latek - jak to w NBA bywa - ma zaledwie kilka dni na wydobrzenie, jeśli chce wziąć udział w kolejnej potyczce SAS - ci dokładnie 1 grudnia o godz. 02.00 według czasu polskiego zagrają z Atlanta Hawks, dziewiątym na ten moment klubem Konferencji Wschodniej. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak ściskać kciuki za powrót reprezentanta "Biało-Czerwonych" do zdrowia.

Jeremy Sochan to jeden z nominowanych w plebiscycie Interii "As Sportu 2023" - zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi kandydaturami i do oddania głosu na swoich ulubieńców w poniższej ankiecie wielokrotnego wyboru:

NBA. Wszystkie wyniki spotkań nocy z poniedziałku na wtorek

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 108:102

Boston Celtics - Atlanta Hawks 113:103

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 97:119

New York Knicks - Phoenix Suns 113:116

Orlando Magic - Charlotte Hornets 130:117

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 118:109

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 105:102

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 132:120

