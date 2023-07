Wielka gwiazda dokonała zmiany. Zrobiła to z szacunku dla zmarłej legendy

Na początku kariery w NBA w Cleveland Cavaliers James grał z numerem 23 na koszulce. Wrócił do niego po powrocie do Cavaliers z Miami Heat, a później grał w nim przez pierwsze trzy sezony pobytu w Los Angeles. W drużynie z Florydy nie mógł z nim występować, ponieważ jest on w klubie zastrzeżony na cześć Michaela Jordana, chociaż on nigdy w tym klubie nie grał.