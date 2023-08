We Wrocławiu czekały tłumy, wtedy... zjawił się on. "Szaleństwo"

W czerwcu 2022 roku doszło do bez wątpienia niezwykle istotnego wydarzenia w najnowszych dziejach polskiej koszykówki - w drafcie NBA, z bardzo wysokim, dziewiątym numerem, został bowiem wybrany przez San Antonio Spurs Polak Jeremy Sochan .

Silny skrzydłowy, który ma już za sobą pierwszą, całkiem udaną kampanię w najlepszej lidze świata (mimo ogólnie słabych wyników SAS) od czasu naboru nie miał okazji, by odwiedzić swoją ojczyznę i spotkać się ze swymi fanami. Aż do ostatniej soboty.

Jeremy Sochan we Wrocławiu. Spotkanie z rzeszą fanów i... wyprawa na galę Usyk - Dubois

Sochan, który notabene nieco wcześniej zaangażował się też w obóz "Koszykówka bez granic", 26 sierpnia we Wrocławiu wyszedł naprzeciw naprawdę niemałego tłumu kibiców - i sam był zaskoczony skalą ich odzewu, komentując na swoim Instagramie, że jest to wprost "szaleństwo". "Kocham Was!" - dodał również w swej relacji. Wśród rzeszy sympatyków znalazł się też Filip Kręcidło, gracz NBA 2K znany pod pseudonimem "Filipecaos", który nagrał powitanie sportowca: