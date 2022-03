Wdowa po Kobe Bryancie podpisała nową umowę

Około 20 procent zawodników NBA używa butów z serii sygnowanej przez Bryanta od czasu tragicznej katastrofy, w której życia straciła także nastoletnia córka gwiazdy - Gianna zapowiadająca się jako wielki talent koszykarski.

Za życia tego wybitnego koszykarza odsetek graczy za oceanem noszących takie obuwie wynosił około 30 procent.

"Jestem bardzo dumna, że buty mojego męża są nadal najchętniej noszonymi w lidze NBA, a popyt na produkty z tej serii nie maleje na całym świecie" - napisała na swoim koncie na Instagramie Vanessa Bryant.

Wdowa po dwukrotnym mistrzu olimpijskim i pięciokrotnym mistrzu NBA zaangażowała się w różnorodną działalność charytatywną, m.in w założonej przez siebie fundacji "Mamba & Mambacita Sports Foundation". Za swoje działalność została uhonorowana w lutym nagrodą "Be Your Own Champion Award" podczas tzw. tygodnia Super Bowl podczas finału ligi NFL.

Legendarny koszykarz Kobe Bryant zginął 26 stycznia 2020 roku w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Śmierć poniosła wtedy córka Gianna oraz siedem innych osób.

W trakcie 20-letniej kariery dwa razy został mistrzem olimpijskim (2008, 2012), pięciokrotnie triumfował w lidze NBA (2000-2002, 2009-2010), najlepszym graczem (MVP) finałów był uznany w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego - w 2008. Aż 18-krotnie wybierany był do Meczu Gwiazd. Przez całą karierę związany był z jednym klubem - Los Angeles Lakers.

