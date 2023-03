Wdowa po Bryancie otrzyma ogromne odszkodowanie. Poszło o makabryczne zdjęcia

Vanessa Bryant, wdowa po tragicznie zmarłym w 2020 roku koszykarzu Kobem Bryancie, otrzyma od hrabstwa Los Angeles blisko 29 mln dolarów odszkodowania. Ma to być zadośćuczynienie za to, że funkcjonariusze policji uwiecznili i przekazali do publikacji ujęcia z miejsca katastrofy helikoptera, w której życie stracił jej małżonek i ich nastoletnia córka, Gianna.