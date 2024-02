Wciąż zamienia wszystko w złoto. Jego mistrzowskie pamiątki poszły za rekordową sumę

Michael Jordan to jeden z najwybitniejszych koszykarzy NBA. Sześciokrotnie został mistrzem w barwach Chicago Bulls. Były to dwie trylogie w latach 1991-93 i 1996-98. Właśnie buty, w których grał podczas każdego z tych finałów, zostały sprzedane na aukcji za rekordowe 8 032 800 dolarów. To już kolejny rekord osiągnięty przy sprzedaży pamiątek tego wielkiego zawodnika.