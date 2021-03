Vanessa Bryant - wdowa po zmarłym tragicznie koszykarzu Kobem Bryancie - dopięła swego. Sąd przychylił się do pozwu kobiety, dzięki czemu będzie ona mogła poznać nazwiska zastępców szeryfa hrabstwa Los Angeles, którzy mieli opublikować zdjęcia z miejsca katastrofy śmigłowca jej męża.

Wdowa po koszykarzu już w minionym miesiącu rozpoczęła walkę o upublicznienie danych funkcjonariuszy, chcąc pociągnąć ich do odpowiedzialności, a wyrok sądu jej to umożliwi.



Adwokaci przeciwnej strony chcieli, by nazwiska zastępców szeryfa zostały utajnione, by uniemożliwić hakerom zlokalizowanie urządzeń, a w ten sposób zamknąć dostęp do fotografii z miejsca katastrofy.

Wyrok korzystny dla Vanessy Bryant

Sędzia John F. Walter odrzucił jednak tę argumentację. Była bowiem ona niezgoda z poprzednim stanowiskiem strony. Szeryf Alex Villanueva stwierdził, że wspomniane zdjęcia już nie istnieją.



Do tragicznej w skutkach katastrofy helikoptera doszło w styczniu 2020 roku. Wszyscy pasażerowie odnieśli śmierć na miejscu, a wśród nich był między innymi słynny koszykarz Kobe Bryant oraz jego córka Gianna.

Ponad rok po feralnym zdarzeniu amerykańska komisja ds. bezpieczeństwa krajowego zakończyła śledztwo w tej sprawie. Do wypadku doprowadził fatalny błąd pilota Ary Zobayana, który źle nawigował maszynę podczas gęstej mgły. Pilot był przekonany, że wznosi się ponad mgłę, podczas gdy w rzeczywistości opadał, rozbijając się na zboczu wzgórza ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



