Ułamki sekund, które zadziwiły świat. Nagły bohater, nadzieja na tytuł trwa

Ekipa Boston Celtics dokonała czegoś, co wydawało się niemożliwe - przegrywając już 0-3 z Miami Heat w serii w finałach Konferencji Wschodniej zdołali doprowadzić do remisu 3-3 i przedłużyć swoje nadzieje na awans do finałów ligi, gdzie czekają już Denver Nuggets. W ostatnim starciu "Celtów" z ekipą z Florydy nieoczekiwanym bohaterem okazał się Derrick White, który triumf przypieczętował dosłownie na ułamek sekundy przed końcową syreną.