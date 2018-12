Fred Hoiberg został zwolniony z funkcji trenera koszykarzy Chicago Bulls - poinformował w poniedziałek klub ligi NBA. Zastąpił go dotychczasowy asystent Jim Boylen. "Byki" w obecnym sezonie wygrały tylko pięć z 24 spotkań.

Hoiberg objął zespół w czerwcu 2015 roku i była to jego pierwsza trenerska praca w NBA. Wcześniej prowadził uniwersytecką drużynę Iowa State. Z Bulls osiągnął bilans 115-155 i tylko raz awansował do fazy play off.

Boylen natomiast w NBA jest od ponad 20 lat, ale nigdy nie pracował jeszcze jako pierwszy szkoleniowiec.

W Konferencji Wschodniej Bulls zajmują 14. miejsce. Gorsze jest tylko Cleveland Cavaliers (4-18).