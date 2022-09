Topowy trener zawieszony na cały sezon? Winna "intymna relacja" i surowe zasady

Ime Udoka ma za sobą bez wątpienia fantastyczny czas. W ubiegłym roku, po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze, został głównym szkoleniowcem jakiejkolwiek drużyny - i od razu doszedł z nią do finałów najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA. Mowa tu o zespole Boston Celtics, którzy w play-offach ulegli tylko jednej drużynie, Golden State Warriors Steve'a Kerra.

Wydawać by się więc mogło, że Amerykanin nigeryjskiego pochodzenia może być spokojny o to, jak będą wyglądać dla niego najbliższe miesiące - wszystko to jednak zmieniło się w mgnieniu oka i to z powodów zupełnie niezwiązanych ze sportem...

Ime Udoka zawieszony aż na rok? Winny... klubowy romans

Jak informuje dziennikarz ESPN Adrian Wojnarowski, jeden z najlepszych koszykarskich "insiderów", zarząd Celtics wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Udoce. Powód? Miał on nawiązać intymną - i jak przy tym podkreślono, dobrowolną - relację z inną pracownicą franczyzy. Takie zachowanie jest jednak niezgodne z wytycznymi klubu, w związku z tym gdy tylko romans wyszedł na jaw pojawił się problem dotyczący ukarania menedżera.

45-latkowi podobno nie grozi utrata posady, ale to nie czyni jego sytuacji dużo lepszą, bowiem może on tak czy inaczej zostać zawieszony przez "Celtów" na cały sezon 2022/2023. Byłby to naprawdę poważny krok, który bez wątpienia odcisnąłby piętno na drugiej najlepszej ekipie NBA. Jakie alternatywy ma zespół z Bostonu w kwestii tymczasowego zastąpienia szkoleniowca?

Nie Hardy więc... Mazzulla? Jest potencjalne zastępstwo za Udokę

Niestety na nieszczęście Celtics halę TD Garden opuścił ostatnio zaufany pomocnik Udoki, Will Hardy, który podjął się objęcia Utah Jazz. Bardzo prawdopodobne wydaje się więc, że na "trenera ad interim" awansuje więc inny asystent, Joe Mazzulla, który co ciekawe również był rozpatrywany swego czas przez "Jazzmenów" jako główny menedżer.

Tragedii więc by nie było, bo zawodnicy dobrze znają Mazzullę, a trudno przy tym oczekiwać, że Udoka by się i tak z nim nie konsultował przez całą zbliżającą się kampanię - niemniej wszyscy koszykarze na pewno woleliby, aby treningi odbywały się bez takich niepotrzebnych kompilacji... Jak będzie naprawdę? Kluczowa decyzja co do długości zawieszenia ma zapaść jeszcze w czwartek.

Ime Udoka znany jest w NBA od wielu lat

Ime Udoka to były gracz m.in. Spurs, Knicks, Blazers i Kings, co ciekawe mający też doświadczenie w występach w Europie jako członek np. francuskiego JA Vichy czy hiszpańskiej Gran Canarii. Jako trener-asystent pracował w Spurs, 76ers i Nets.

