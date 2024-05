To pierwszy taki przypadek w historii. Nie było wątpliwości, został wybrany jednogłośnie

To było do przewidzenia, ale teraz zyskało oficjalne potwierdzenie. Victor Wembanyama został wybrany debiutantem roku w NBA, ogłosiła liga. Tym samym po raz pierwszy w historii ten tytuł przypadł Francuzowi. Jest on gwiazdą ekipy San Antonio Spurs, w której występuje reprezentant Polski Jeremy Sochan. "Wemby" wygrał zdecydowanie głosowanie, otrzymując za każdym razem pierwsze miejsce.