To nie był wieczór Jeremy'ego Sochana. Końcówka zadecydowała

Grizzlies do pewnego momentu kontrolowali przebieg poniedziałkowego spotkania. Do przerwy prowadzili 72:61, ale potem coraz odważniej poczynały sobie "Ostrogi" . Po trzeciej kwarcie zawodnicy z San Antonio przegrywali już tylko pięcioma punktami.

NBA. Gregg Popovich o porażce Spurs

"Pokazaliśmy się jednak w drugiej połowie, bo w pierwszej obie drużyny były śmiertelnie znudzone. To była najnudniejsza koszykówka, jaką widziałem w tym sezonie" - dodał.

Zryw Spurs w czwartej kwarcie, choć krótki to jest tym, czego drużyna od siebie wymaga częściej .

"Zdecydowanie chodzi o naszą mentalność w każdym spotkaniu. Jak twardo jesteśmy w stanie zagrać. To jest coś, co musimy zawsze robić, aby dać sobie szansę. To jest coś na czym chcemy budować naszą przyszłość" - stwierdził obrońca Tre Jones, który zdobył 18 punktów i zanotował siedem asyst (w obu przypadkach najwięcej w zespole) dla Spurs.