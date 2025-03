Szpital w Dallas, ale i Sochan poza grą. Spurs kolejny raz nie dali rady

Kibice San Antonio Spurs nie mają w ostatnim czasie zbyt wielu powodów do zadowolenia. Problemy zdrowotne Victora Wembanyamy, poprzedzone kilkumiesięczną absencją Gregga Popovicha to swoisty gwóźdź do trumny "Ostróg", które na początku tego sezonu aspirowały do walki o pierwszy od lat awans do fazy Play-off.