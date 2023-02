Wielkimi krokami zbliżał się bowiem Weekend Gwiazd, w którym silny skrzydłowy miał wziąć udział - a konkretnie miał on zagrać w miniturnieju Rising Stars przeznaczonym dla najbardziej obiecujących młodych zawodników. Na szczęście po paru dniach niepewności wszystko wskazywało na to, że Sochan prędko wraca do pełnej dyspozycji - i ostatecznie powrócił on na parkiet na starcie z Atlanta Hawks. Powrócił z przytupem!