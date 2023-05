Spurs wygrali loterię. Jeremy Sochan "zaczepił" przyszłą gwiazdę

"To niewiarygodne. Nasza przyszłość zapowiadała się jasna, ale teraz będzie niesamowita" - cieszył się Peter J. Holt , właściciel Spurs.

Klub po raz trzeci w historii wylosował "jedynkę" drafcie. Dwa poprzednie razy to zawodnicy, który poprowadzili go do sukcesów i znaleźli się w Galerii Sław NBA. Byli nimi David Robinson w 1987 roku i Tim Duncan 10 lat później.