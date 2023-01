Podopieczni Gregga Popovicha ulegli bowiem Los Angeles Clippers, walczącym usilnie o bezpośredni awans do play-offów, 126-131. Ekipa z Teksasu zdołała zdominować parkiet jedynie w drugiej kwarcie (36-24), ale to było zbyt mało, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.