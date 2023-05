Sportowy cud wciąż na horyzoncie. Zupełna demolka, tego się nie spodziewali

Po pierwszych meczach kampanii 2022/2023 Los Angeles Lakers mieli - według wyliczeń statystycznych - minimalne szanse na to, by nie skończyć swoich występów na parkietach NBA już w kwietniu. Sezon oczywiście był jednak długi i ostatecznie drużyna z Kalifornii, po przejściu przez zmagania play-in, wylądowała w upragnionych play-offach .

Play-offy NBA. Lakers o krok bliżej do awansu, bezradni Warriors

Tu jak na razie mamy małe zaskoczenie, bo po trzech potyczkach to "Jeziorowcy" są bliżej awansu do finału Konferencji Zachodniej i prowadzą 2-1 dzięki ostatniemu wysokiemu, bo wynoszącemu 127-97 zwycięstwu. Jest to o tyle znamienne, że przedtem to GSW zdominowali swoich oponentów na parkiecie i zwyciężyli 127-100.