Buty do gry z debiutanckiego sezonu w NBA legendarnego koszykarza Michaela Jordana, z jego autografem, zostały sprzedane na aukcji za rekordowe 560 tysięcy dolarów. To było pierwsze w historii sygnowane obuwie sportowe.

Model "Air Jordan 1", zaprojektowany dla amerykańskiego koszykarza w 1985 roku, miał przynieść od 100 tysięcy do 150 tysięcy dolarów na aukcji Sotheby's, zakończonej w niedzielę. Ostatecznie kwota wyniosła 560 tysięcy dolarów, co jest rekordem w tej dziedzinie.

Podobnie jak większość butów do koszykówki Jordana, są one niedopasowaną parą w rozmiarze 13 (lewy) i 13,5 (prawy).



Dom aukcyjny Sotheby's, znany ze sprzedaży za wielomilionowe kwoty dzieł sztuki, przeprowadził w ubiegłym roku swoją pierwszą aukcję poświęconą wyłącznie trampkom, a następnie ustanowił rekord świata w wysokości 437,5 tys. dolarów za parę butów do biegania Nike z 1972 roku.



Internetowa aukcja zbiegła się w czasie z 35. rocznicą marki Air Jordan i pokazem 10-częściowego dokumentu ESPN "Ostatni taniec" o Jordanie i Chicago Bulls.



Buty zostały sprzedane przez kolekcjonera Jordana Gellera.



Jordan to sześciokrotny mistrz NBA z ekipą Bulls, dwukrotny złoty medalista olimpijski, członek Koszykarskiej Galerii Sław. Od 2006 jest współwłaścicielem klubu Charlotte Hornets.

