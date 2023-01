Reprezentant Polski do wspomnianych 10 punktów dołożył także dwie asysty i osiem zbiórek i po jednym przechwycie i bloku. Pod kątem defensywnych statystyk w jego zespole lepszy był tylko Jakub Poetl, który miał 11 punktów, 16 zbiórek, 7 asyst, 2 przechwyty i 3 bloki. W ofensywie najskuteczniejszym zawodnikiem Spurs był Tre Jones, który rzucił 25 punktów , w zespole Pistons najczęściej trafiał Bojan Bogdanović, notując 21 "oczek".

NBA. 10 punktów Jeremy`ego Sochana i wygrana San Antonio Spurs

Tak też się stało w drugiej połowie, kiedy zawodnicy Gregga Popovicha zdołali powiększyć przewagę do dwucyfrowych rozmiarów i ostatecznie odneśli pewnie zwycięstwo. To była 13 wygrana Spurs w tym sezonie, a "Ostrogi" zajmują w tym momencie przedostatnią pozycję w Konferencji Zachodniej. W kolejnym spotkaniu podejmą we własnej hali Boston Celtics.