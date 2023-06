Sochan znów pojawi się w drafcie. Tym razem zagłosują kibice

Przed nami kolejny draft, czyli nabór młodych zawodników do najlepszej koszykarskiej ligi świata - NBA. Przed rokiem w ten sposób do San Antonio Spurs dołączył Jeremy Sochan. Teraz reprezentant Polski znów pojawi się na ceremonii, ale już w innej roli. Będzie on korespondentem-reporterem, który w imieniu klubu powita w szeregach Spurs nowego zawodnika.