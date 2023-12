Sochan wśród liderów Spurs, a tu takie wieści dla jego ekipy. Koszmar

Jedyny reprezentant Polski w NBA - Jeremy Sochan - w nocy z 1 na 2 grudnia odnotował drugi z rzędu mecz z co najmniej kilkunastopunktowym dorobkiem, stając się tym samym jednym z liderów San Antonio Spurs pod względem uzyskanych "oczek" w starciu z New Orleans Pelicans. Po końcowej syrenie "Ostrogi" nie miały jednak wielu powodów do zadowolenia - ich fatalna seria porażek wciąż trwa i niewiele wskazuje na to, by miała zostać przerwana.