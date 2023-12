NBA: San Antonio Spurs z kolejną porażką

Do składu Spurs po krótkiej przerwie wrócił Victor Wembanyama. Przed sobotnim meczem z Dallas Mavericks Francuz nabawił się drobnego urazu kostki, ale minionej nocy był już gotowy do gry. To jednak Julian Champagnie i Devin Vassell byli na początku trzonem napędzającym ofensywę "Ostróg", które po pierwszej kwarcie cieszyły się skromnym prowadzeniem (32:27). W drugiej odsłonie koszykarze Jazz zdecydowanie poprawili swoją skuteczność z gry (61,9%) i choć Jeremy Sochan zdobył wówczas 12 punktów, to przyjezdni zdołali odzyskać prowadzenie (60:64).