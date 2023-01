Jeremy Sochan powalił Markieffa Morrisa. Ostre starcie w meczu Spurs - Nets

Do zdarzenia doszło podczas drugiej kwarty, gdy piłka trafiła do Bena Simmonsa, który spróbował przypuścić atak na kosz Spurs . W tym samym czasie Morris spróbował postawić zasłonę, ale jednak przesadził z siłą i z impetem wpadł na Sochana :

"To jest inna era" - orzekł Markieff Morris, cytowany m.in. przez CBS Sports. "We wcześniejszej akcji rzucił za trzy i pokazał w moim kierunku. Pomyślałem więc: 'Oddałeś strzał. Co w tym takiego?'. Potem ustawiłem twardą zasłonę, a on mnie złapał, w zasadzie zastosował na mnie chwyt zapaśniczy" - opisywał.