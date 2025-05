Draft NBA zbliża się wielkimi krokami, a w nocy z poniedziałku na wtorek odsłonięto pierwsze istotne karty związane z tym wydarzeniem, bowiem doszło do standardowej loterii, w której wyłoniono miejsca w naborze przynależne do konkretnych drużyn .

Ciekawostką jest fakt, że pierwszy pick przypadł Dallas Mavericks, którzy mieli jedynie 1,8 proc. szans na to, by zgarnąć "jedynkę", a w teorii najbardziej prawdopodobny był scenariusz, że sięgną w pierwszej rundzie po numer 11. To oznacza zaś jedno.