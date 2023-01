Wsad reprezentanta Polski Jeremy'ego Sochana został wybrany do grona 10 najlepszych akcji tego typu wykonanych w NBA w 2022 roku. Mowa tu konkretnie o wsadzie, do której doszło podczas starcia San Antonio Spurs z Sacramento Kings gdy skrzydłowy najpierw sprytnym zwodem oszukał jednego z rywali, by następnie umieścić piłkę w koszu... mimo otrzymania ciosu w twarz od jeszcze jednego oponenta.