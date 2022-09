Shaquille O'Neal zszokował Amerykę. Ze swoich słów musiał się wycofać

To brzmi jak żart i rzeczywiście Shaquille O'Neal po aferze, która rozpętała się po jego słowach postanowił spróbować obrócić sprawę w żart. Twierdzi, że tak tylko powiedział w programie "The Kyle & Jackie O Show", że Ziemia jest płaska, ale tak naprawdę tak nie uważa.

Podczas programu jednak twierdził co innego. Mówił, że założenie o kulistości Ziemi to "tylko pewna teoria", a dowodów na nią nie ma. Przeciwnie, on jest człowiekiem, który w życiu dużo podróżował i nigdy tej kulistości nie doświadczył. - Leciałem 20 godzin samolotem i ani razu nie znalazłem się w pozycji do góry nogami - stwierdził. - Chcecie mi wmówić, że Chińczycy tak właśnie się poruszają? Że są pod nami?

Wielka gwiazda NBA sprzed lat dodała, że jakoś w czasie podróży po Stanach Zjednoczonych np. z Kalifornii na Florydę nie robi skrętu i nie zaczyna jechać w dół. - Nie poruszam się wtedy w górę, w dół, pod kątem. To gdzie ta kulistość? - pytał.

Shaquille O'Neal szokuje opinię publiczną

Program wywołał spore poruszenie, a odpowiedzieli na niego także naukowcy. Jak mówią, wygłaszanie podobnych bzdur to jedno, ale wygłaszanie ich przez osobę tak rozpoznawalną i o takich zasięgach, to zupełnie inna sprawa. Shaquille O'Neal jest idolem wielu osób i to od lat, więc jego słowa mogą wywołać ogromne spustoszenie zwłaszcza w umysłach młodych ludzi.

Sam koszykarz po aferze, która wybuchła lansuje tezę, że tylko żartował, chociaż podczas programu nic na to nie wskazywało. Co więcej, już wcześniej gwiazda NBA przekazywała podobne treści. W 2017 roku O'Neal jasno zadeklarował się jako płaskoziemca.

Shaquille O'Neal rozpoczął grę w NBA w 1992 roku jako wielka gwiazda draftu, która trafiła do Orlando Magic. Przez kolejnych 20 lat był graczem Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers i Boston Celtics. Był czterokrotnym mistrzem NBA, a także mistrzem świata z 1994 roku i mistrzem olimpijskim z 1996 roku.

