Shaquille O`Neal czeka na swojego syna w NBA. "To drugi Giannis"

O`Neal nie ukrywa specjalnie swojej sympatii do talentu greckiego koszykarza. W wielu wypowiedziach podkreśla, że jego zdaniem to najlepszy zawodnik całej ligi. "Oddał" mu nawet swój pseudonim Superman, by podkreślić szacunek do umiejętności Greka. Antetokounmpo to dwukrotny MVP NBA. W tym sezonie broni mistrzostwa ligi, wywalczonego przed rokiem z Milwaukee Bucks.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Buksa nie wytrzymał ciśnienia. Dwie ekspresowe żółte kartki w końcówce meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Mam Giannisa, tylko potrafiącego rzucić z wyskoku

Shareef O`Neal ma 22 lata, po dwóch sezonach spędzonych w drużynie uczelnianej z Louisiany, obecnie jest w tzw. "transfer portal", gdzie zgłaszają się młodzi koszykarze planujący zmienić drużynę.

Reklama

- Tak go wychowałem. Ludzie o tym nie wiedzą, ale mam drugiego Giannisa, dodatkowo potrafiącego rzucać z wyskoku. Mam nadzieję, że niedługo dostanie się do miejsca, gdzie będzie mógł pokazać swój talent i ludzie zobaczą co tak naprawdę potrafi - opowiada ojciec młodego koszykarza.

Jeśli Shareefowi uda się dostać do NBA, to będzie musiał zmierzyć się z ogromną historią napisaną przez ojca. Shaquille O`Neal to bowiem czterokrotny mistrz NBA i piętnastokrotny uczestnik Meczu Gwiazd.