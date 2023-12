Sceny z Sochanem w NBA, sędzia reagował od razu. Krok od potężnej awantury

W nocy z wtorku na środę według czasu środkowoeuropejskiego ekipa San Antonio Spurs odniosła kolejną w tym sezonie porażkę i uległa Milwaukee Bucks różnicą 13 punktów. Ponad pół godziny spędził na parkiecie reprezentant Polski Jeremy Sochan, któremu nie brakowało wcale wiele do triple-double - jednocześnie występ 20-latka zostanie zapamiętany też m.in. z powodu sytuacji z czwartej kwarty, kiedy to starł się on z Bobbym Portisem.