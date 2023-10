San Antonio Spurs bez szans przeciwko Clippers. Jeremy Sochan nie trafił ani razu

W dotychczasowych meczach niedawno rozpoczętego sezonu zarówno Clippers, jak i Spurs, mieli na swoim koncie po jednej wygranej , ale nie oznaczało to wcale, że ich bezpośrednim starciu kibice mogli obejrzeć zacięte spotkanie. Po pierwszej kwarcie różnica nie była jeszcze aż tak duża, bo gracze z Los Angeles prowadzili 23:17, jednak już w drugiej części gry miejscowi zaczęli odjeżdżać drużynie Jeremy'ego Sochana .

Do przerwy było 56:37 i nic nie wskazywało na to, że San Antonio mieliby wrócić do meczu. W drugiej połowie faktycznie nic takiego się nie wydarzyło i przewaga Clippers tylko rosła. Mecz zakończył się więc wynikiem 123:83 (23:17, 33:20, 37:23, 30:23) - gracze z Los Angeles byli lepsi w każdej kwarcie.