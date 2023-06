Są o krok od pierwszego tytułu. Wystarczy wygrać jeszcze raz u siebie

Gości do piątkowego triumfu poprowadzili Aaron Gordon i Nikola Jokić . Pierwszy zdobył 27 punktów, trafiając 11 z 15 rzutów z gry, zbierając siedem piłek, zaliczając sześć asyst i dwa przechwyty. Z kolei Serb dołożył 23 "oczka" i zebrał 12 piłek.

Nuggets przeżyły chwilę strachu w pierwszej kwarcie, kiedy Jokić miał problem ze stawem skokowym, natomiast w czwartej musiały sobie bez niego radzić przez pięć minut, gdy złapał piąty faul i trener posadził go na ławce.

NBA. Trener Miami Heat jeszcze wierzy

"Za każdym razem kiedy dochodziliśmy ich na kilka punktów, to znowu nam odskakiwali" - przyznał Erik Spoelstra , szkoleniowiec "Żaru", który powiedział, że seria może się jeszcze odwrócić.

"Najważniejsze to powrócić znowu do 305" - stwierdził, nawiązując do numeru kierunkowego Miami.