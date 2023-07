Reprezentant Polski może trafić do elity. Pierwszy krok wykonany

Aleksander Balcerowski już wcześniej miał podejścia do gry w NBA

Balcerowski zgłosił się do draftu w 2021 roku, ale kilkanaście dni przed naborem wycofał z niego swoje nazwisko. Ponownie wpisał się do grona zawodników uczestniczących w naborze do NBA w 2022 r., ale nie został wybrany w przeciwieństwie do Jeremy'ego Sochana. 19-latka z bardzo wysokim numerem 9 wybrali wówczas szefowie San Antonio Spurs.