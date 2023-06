Koszykarze Miami Heat doprowadzili do remisu 1-1 w finale NBA. W niedzielę pokonali na wyjeździe Denver Nuggets 111:108. Porażka bardzo zdenerwowała trenera gospodarzy Michaela Malone'a, który miał ogromne pretensje do postawy swoich zawodników. Kolejne dwa spotkania - w środę i piątek - odbędą się na Florydzie. Gra się do czterech zwycięstw.