Przerwana dominacja i wielki zwrot akcji. Niewiarygodny Konkurs Rzutów za 3 pkt

Takiego scenariusza nikt nie byłby w stanie wymyśleć - w nocy z soboty na niedzielę, w ramach All-Star Weekend, w San Francisco odbył się m.in. Konkurs Rzutów za 3 pkt, w którym niemalże non stop dochodziło do zapierających dech w piersiach zwrotów akcji. Damian Lillard, dominator z ostatnich dwóch lat nie przedarł się tu nawet do finału, w którym zwyciężył z kolei Tyler Herro. Sposób, w jaki wyprzedził on Buddy'ego Hielda, zostanie bez dwóch zdań zapamiętany na wiele lat...