Przełomowe wieści w sprawie Sochana. Chodzi o reprezentację Polski

"Mój drugi sezon w NBA dobiegł końca. Po rozegraniu 74 meczów sezonu regularnego wspólnie ze sztabem klubu podjęliśmy decyzję, abym poddał się zabiegowi jeszcze w tym tygodniu, by jak najszybciej wyleczyć uraz kostki i wrócić do treningów. Teraz skupię się na rehabilitacji i mam nadzieję być gotowym, aby pomóc kadrze w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich " - zaznaczył utalentowany koszykarz.

Na razie wystąpił on tylko w jednym spotkaniu "Biało-Czerwonych", a było to 21 lutego 2021 roku przeciwko Rumunii.

Do momentu odniesienia kontuzji zagrał we wszystkich 74 spotkaniach "Ostróg" w tym sezonie, a w 73 pojawił się w podstawowej piątce. Jego średnie to 29,6 minut gry (drugi w zespole), 11,6 punktu (czwarty), 6,4 zbiórki (drugi) oraz 3,4 asysty (czwarty). W debiutanckim sezonie wskaźniki te wynosiły: 26,0 min, 11,0 pkt, 5,3 zb., 2,5 as. W porównaniu z poprzednim rokiem Sochan poprawił też skuteczność rzutów za trzy punkty z 25 na 31 procent, a także wolnych z 70 na 77 procent.