Przedziwna scena z Sochanem, kamera wszystko złapała. "Co to miało być?"

Drużynie San Antonio Spurs od dawna nie zdarzyło się wygrać dwóch spotkań z rzędu w NBA, za to dosyć często odnotowuje ona dwie (lub nawet trzy) kolejne porażki. Tak też stało się w ostatnich dniach - "Ostrogi" najpierw uległy Detroit Pistons, by niedługo potem przegrać też z New Orleans Pelicans.

Mecz z ekipą z Luizjany odbył się w nocy z niedzieli na poniedziałek według czasu polskiego i "Pelikany" nie zostawiły swym oponentom przesadnie wiele pola do popisu, triumfując 114:96, a więc różnicą blisko 20 "oczek". W zespole SAS nie zabrakło Jeremy'ego Sochana, z którego występem wiąże się pewna nietypowa sytuacja. Reklama

Jeremy Sochan uchwycony w nietypowych okolicznościach. Nagranie już krąży po sieci

W trzeciej kwarcie reprezentant Polski zaliczył dosyć widowiskowy blok, po którym wykonał rajd przez cały plac gry i na koniec spudłował w akcji, po czym potknął się o jedną z band i - próbując utrzymać równowagę - wbiegł między siedzenia kibiców.

Ostateczny efekt był taki, że jednemu z fanów zrzucił przypadkowo na ziemię... kawałek kurczaka, który następnie podniósł i odstawił z powrotem do pudełka, co zdołała uchwycić kamera. "Co to miało być?" - zapytał jeden z komentatorów amerykańskiej telewizji i trzeba przyznać, że cała scena była faktycznie naprawdę kuriozalna. Zdobyła ona zresztą pewną popularność w mediach społecznościowych.

Co do ogólnego występu Sochana, to ten znów nie załapał się do pierwszej piątki Spurs, a na parkiecie spędził łącznie 21 minut z niedużym okładem, notując cztery pkt, osiem zbiórek, trzy asysty, jeden przechwyt oraz wspomniany już blok. To nie są wciąż wymarzone dla Polaka liczby, ale jego grę w obronie bez dwóch zdań należy tu docenić. Reklama

NBA. Spurs czeka niebawem rewanż z Pelicans

"Ostrogi" swój kolejny mecz rozegrają z... Pelicans. Ten swoisty rewanż dojdzie do skutku 26 lutego o godz. 02.00 według czasu środkowoeuropejskiego. SAS to na ten moment 12. ekipa Konferencji Zachodniej, do fazy play-in awansuje się zaś po zajęciu co najmniej 10. miejsca w tabeli.

Jeremy Sochan / Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Jeremy Sochan / Icon Sportswire / East News