Poznaliśmy drugiego finalistę NBA. Zrobili to jako drudzy w historii

Koszykarze Boston Celtics nie dokonali historycznej rzeczy i nie triumfowali w serii do czterech zwycięstw, przegrywając 0-3. W poniedziałek ulegli bowiem na własnym parkiecie Miami Heat 84:103 i to zawodnicy z Florydy awansowali do finału NBA, w którym zmierzą się z Denver Nuggets.