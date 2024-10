Potworny uraz, niesamowity pech. Cała hala była w szoku, oto diagnoza

Koszmar koszykarza, to była chwila wielkiego strachu. Hendricks ma nie zagrać do końca sezonu

Od razu było wiadomo, że mowa tu o poważnym urazie - kibice i zawodnicy obu zespołów wręcz łapali się za głowę, widząc to, co się stało. Hendricks został zniesiony z placu gry na noszach, a później nadeszły też kolejne smutne wieści - Utah Jazz poinformowało, że 20-latek zwichnął kostkę i, co istotniejsze, złamał prawą kość strzałkową. Jak podaje Tim MacMahon z ESPN, oznaczać to będzie prawdopodobnie koniec sezonu dla koszykarza...

"To wspaniały dzieciak, postaramy się teraz skupić na nim i na jego zdrowiu. Podtrzymać go na duchu w momencie, gdy rozpoczyna swoją ścieżkę do powrotu do zdrowia" - oświadczył szkoleniowiec UJ, Will Hardy.