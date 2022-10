Polski debiutant chwalony przez trenera. "Jest wyjątkowy"

Ponadto zanotował sześć zbiórek i rekordowe pięć asyst. Mecz rozpoczął w pierwszej piątce gospodarzy.

"Chcę grać agresywnie, z biegiem czasu będę bardziej pewny siebie. Nie grałem przez siedem miesięcy, opuściłem ligę letnią. To będzie proces, ale czuję się pewnie. Koledzy z drużyny mi ufają i to się liczy" - powiedział Sochan na pomeczowej konferencji.

19-letni silny skrzydłowy zwrócił też uwagę na energię, z jaką od początku sezonu grają Spurs. "To zaraźliwe, energia jest zaraźliwa. Wszyscy chcemy wygrać, chcemy dzielić się piłką, bronić. To ma duże znaczenie i dlatego wygrywamy. Liczę, że wciąż będziemy to robić" - zakończył.

NBA. Gregg Popovich komplementuje Sochana

Po meczu trener Gregg Popovich nie szczędził Sochanowi komplementów. Był pełen uznania dla jego gry w defensywie.

"W obronie może grać na wszystkich pięciu pozycjach. Ma szybkie nogi, jest wysoki, ma do tego talent, a przy tym sprawia mu to radość, jest wyjątkowy" - przyznał Popovich na konferencji prasowej.

Spurs, którzy mają bilans 4-2, kolejne spotkanie rozegrają w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego z Minnesota Timberwolves.