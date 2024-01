Policjant podszedł do auta i... od razu się wydało. Wielkie kłopoty legendy

Rajon Rondo to bez wątpienia zawodnik, który odcisnął swoje piętno na NBA, a zwłaszcza na historii Boston Celtics, z którymi wywalczył swego czasu tytuł mistrzowski. Niestety wygląda na to, że rozgrywający, który po raz ostatni na parkiecie NBA zjawił się w 2022 roku, zostanie mocno zapamiętany również przez swoje pozaboiskowe - delikatnie rzecz ujmując - ekscesy. W końcówce stycznia znów popadł on w konflikt z prawem, zostając aresztowanym po kontroli drogowej.