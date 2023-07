Polak zagrał w barwach NBA. Kolejny krok do historycznego kontraktu

Reprezentant Polski, środkowy Aleksander Balcerowski zdobył 11 punktów, miał sześć zbiórek, asystę, przechwyt i blok, a drużyna Boston Celtics, w której występuje, przegrała z New York Knicks 89:97 w meczu Letniej Ligi NBA. To wyniki tej ligi zadecydują, czy polski koszykarz trafi do północnoamerykańskiej ligi zawodowej jak jego poprzednicy i będzie kolejnym Polakiem w NBA.