Jeremy Sochan już od dawna przyciągał uwagę swoją grą w Stanach Zjednoczonych - jeszcze za czasów gry w lidze uniwersyteckiej, w barwach Baylor Bears, Polak uchodził za naprawdę spory talent. Nie dziwiło więc w sumie potem, że trafił do NBA, najlepszej koszykarskiej ligi świata, już w pierwszej rundzie draftu i to z wysokim, dziewiątym numerem.

Gregg Popovich o Jeremym Sochanie: Ma serce do gry i odwagę, nie boi się niczego

"Wyglądał, jakby był jedynym gościem, który notuje zbiórki" - stwierdziły słynny "Coach Pop" w odniesieniu do występu Sochana przeciwko Hawks , pierwszego po przerwie wywołanej urazem pleców. "Zbierał piłki, szedł do przodu, odnajdował kolegę na wolnej pozycji, rzucał trójki, prowadził grę, działał w obronie" - wyliczał 74-latek.

"Gdziekolwiek jedziemy, ludzie z drugiej drużyny mówią: 'Mój Boże, ależ on będzie dobry" - podkreślił Popovich. "Poza tym, co widać, umiejętnościami i inteligencją, on ma serce do gry oraz odwagę. Nie boi się żadnej sytuacji, nie obawia się czegoś zepsuć. Po prostu przechodzi do kolejnej akcji" - stwierdził.